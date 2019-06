Weekendtips Antwerpen ADA

05 juni 2019

22u31 0

Reuzenloop en Terlopleinfeest

Borgerhout

Op zondag 9 juni vindt een nieuwe editie van de Reuzenloop plaats. Deze unieke stratenloop leidt deelnemers door het hart van Borgerhout, over Spoor Oost (langs de Sinksenfoor) en dwars door en over 6 gebouwen: over het dak van muziekcentrum Trix, door cultuurhuis Rataplan, Open School, de Floraschool, de Sint-Annakerk en de aan de eredienst onttrokken Sint-Jan Evangelistkerk (nieuw sinds dit jaar).

Het Terloplein, waar de start en aankomst van de Reuzenloop is, wordt dé supportersplek bij uitstek. Van 13 tot 20 uur vindt er het Terlopleinfeest plaats. Bij dit grote buurtfeest staan heel wat kinderanimatie en optredens op het programma, met onder meer Balkan-grooves van De Karavaan, hiphop en rap van Desmond ft Manal, Kallouri § Amy Mcqueen, dans van het collectief Moving Ground en urban popmuziek van het combo Cliché. Het geheel wordt aaneengepraat door Ketnetheld Dempsey.

Meer info op www.borgerhout.be.