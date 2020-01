Weekendtips Antwerpen: van Tibetaans mediteren tot technobeats van Amelie Lens Redactie

30 januari 2020

16u36 0

Parkrun in Te Boelaarpark - Borgerhout

Op zondag 2 februari is er opnieuw de gratis parkrun in Boelaarpark in Borgerhout. Aan de succesformule wordt niet gesleuteld. Er wordt verzameld aan de Boelaarbar, die opent om 14 uur, voor een warm of koud drankje of een versnapering.

Om 14.30 uur start de kidsrun en om 15 uur starten de lopers voor de vijf en tien kilometer. Rond 16 uur zal iedereen ongeveer terug binnen zijn en kan er nagekaart worden aan de bar en rond de vuurkorven met een drankje en een hotdog. Het evenement is gratis en inschrijven is niet nodig.

SD FeSt - Hoboken

Skateliefhebbers zakken vrijdag 31 januari, zaterdag 1 februari en zondag 2 februari het best af naar de Blikfabriek in Hoboken. Daar vindt de tweede editie plaats van SD FeSt, een skateboard contest waar de Belgische top aan mee doet. Vrijdagavond zal er geskateboard worden op de grootste mini-ramp van België. Zaterdag staan de ‘street non-sponsored riders’ klaar.

De skatecontest duurt in 3 dagen. Op vrijdagavond staat de net nieuw gebouwde mini-ramp (de grootste van België) op het programma en op zaterdag de ‘street non-sponsored’ voor de categorieën -16 jaar en +16 jaar en de dames. Zondag belooft de spectaculairste dag te worden met de pro’s of betere ‘sponsored riders’ waar zo goed als heel de Belgische en Nederlandse topskaters zullen aanwezig zijn.

Winterfestival Academie - Borgerhout

Voor het achtste jaar op rij organiseert de academie van Borgerhout het Winterfestival. Tijdens de twee dagen wordt het academiegebouw ingepalmd door jong & oud, beginners en gevorderde leerlingen muziek en woord, die optreden in tal van concerten en/of voorstellingen. Omdat een festival niet kan zonder culinaire verleidingen, wordt er gezorgd voor een aantal lekkere en gezellige eet- en drankkraampjes.

Vrijdag vanaf 17.30 uur en zaterdag vanaf 10 uur, Collegelaan 3, 2140 Borgerhout. Inkom gratis.

EXHALE - Antwerpen

Amelie Lens speelt op zaterdag 1 februari een thuismatch. De ondertussen wereldberoemde dj nodigt een aantal collega’s uit in de Waagnatie tijdens EXHALE. Eén van die gasten is Dubfire, die bijna dubbel zo oud is dan Amelie Lens. Het zou niet verbazen dat Lens ooit droomde om naast iemand als Dubfire achter de draaitafel te kunnen staan en het zou nog minder verbazen als Dubfire nu diezelfde droom koestert over Amelie. Het bewijs dat dromen geen bedrog hoeven te zijn.

Zaterdag 1 februari, Waagnatie Antwerpen. Tickets vanaf 36 euro.

Open deur en meditatiegelegenheid in Tibetaans Instituut - Schoten

Altijd al eens willen weten hoe Tibetanen mediteren of hoe zo’n tempel er vanbinnen uitziet? Dan kan je zaterdag 1 februari terecht in het Tibetaans Instituut Schoten tussen 9 en 12 uur. Je krijgt er de kans om zelf eens te mediteren in een bijzondere omgeving en de gelegenheid om te tempel te bezichtigen.

De meditatiegelegenheid vindt plaats vanaf 9 uur, de rondleiding begint om 10 uur. Kostprijs is 4 euro per persoon, jongeren tussen 12 tot en met 18 jaar betalen 2 euro. Kinderen mogen gratis binnen.

Reserveren is niet nodig. Tibetaans Instituut Schoten, Kruispadstraat 33, 2900 Schoten.