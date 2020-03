Exclusief voor abonnees WEEKENDTIPS: 5x uit in Antwerpen dit weekend Onze tips voor het weekend van 6 tot 8 maart Annelin Marien

06 maart 2020

Borgerhout - Première ‘X’

Op zondagavond gaat in De Roma in Borgerhout (Turnhoutsebaan 286) ‘X’ in première. De film wil het verhaal vertellen over vrouw zijn en zich vrouw voelen, en dat op internationale vrouwendag. X is een initiatief van een collectief van vier vrouwen met een achtergrond in de filmwereld. Ze willen niet enkel het uiterlijk in vraag stellen, maar ook de positie van de vrouw in de maatschappij. Om 20 uur start de film, daarna komt er een nagesprek met Sabrine Ingabire, Sabine Peeters en Sarah Dimani. Er worden ‘movie snacks’ aangeboden, gemaakt door de dames van From Syria With Love en om de avond feestelijk af te sluiten zal DJ Nachtvreugd plaatjes draaien van enkel vrouwelijke artiesten. Tickets kosten 8 euro en zijn te verkrijgen via www.deroma.be.

