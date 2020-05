Exclusief voor abonnees Weekendmarkten zijn terug: “Goed dat we hier weer staan, maar volgende week liggen we er misschien uit” Philippe Truyts

30 mei 2020

18u03 0 Antwerpen De stad komt dit weekend nog wat meer tot leven: na tien weken staat de markt er weer op het Theaterplein en de Oudevaartplaats, zowel zaterdag als zondag. Toch blijft het voor de marktkramers werken met gemengde gevoelens. “We hebben geen vaste plaats en moeten door het loterijsysteem met maximaal vijftig kramen - volgende keer misschien thuisblijven.”

De grote drukte zagen we zaterdagvoormiddag niet meteen. Afstand bewaren: geen probleem. “We hebben de markt gemist”, bekennen Guido en Bea Van de Putte. Dat kunnen we ons voorstellen: het koppel woont in de Tabakvest, vlakbij dus. “Er staan door de coronamaatregelen minder kramen dan anders, maar de indeling is overzichtelijk. Voor kaas en vlees moeten we vandaag wel naar een ander kraam dan gewoonlijk. Maar voor de rest is alles hier te vinden.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen