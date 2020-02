Week van de Klank komt ook naar Antwerpen AMK

03 februari 2020

12u19 0 Antwerpen Deze week vindt de tiende editie van de Week van de Klank plaats in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Ook in Antwerpen staan er evenementen op het programma, met name een luisteravond van het Geluidshuis en ‘BOEM’ in het Bos.

De verschillende evenementen van Week van de Klank geven elk op hun eigen manier een informatieve, educatieve en speelse reflectie op het gebied van geluid, zowel in de vorm van geluidscreaties, verspreiding, omgevingsgeluid en de gehoorgezondheid. In Antwerpen wordt er in het Geluidshuis op donderdag 6 februari een luisteravond georganiseerd met hun Must Hears: de ultieme top 5 van straf (inter)nationaal audiomateriaal. In het Bos is er op zaterdag 8 februari een nieuwe editie van ‘BOEM’: een tiental componisten uit België stellen zelf hun elektroakoestische muziek voor, in een uniek surround concert.

De Week van de Klank, opgericht in 2011, maakt deel uit van een internationale beweging die zich inzet om het grote publiek kennis te laten maken met alle aspecten van klank en om alle actoren in de samenleving bewust te maken van het belang van een goede geluidsomgeving. Alle activiteiten van Week van de Klank zijn gratis.