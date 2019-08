Weduwe van liberaal boegbeeld Karel Poma (1920-2014) overleden: “Iedereen kende Juliette als sociaal zeer bewogen” PhT

21 augustus 2019

23u30 0 Antwerpen De oudere generatie van Wilrijk verliest een bekend gezicht: Juliette Walgraeve, weduwe van liberaal boegbeeld en minister van Staat Karel Poma, is zondag op 94-jarige leeftijd in Wilrijk overleden. “Het lijkt haast getimed”, zegt hun zoon Peter Poma. “Moeder werd op een dag na precies even oud als vader.” Karel Poma stierf in december 2014.

Wie destijds bij de familie Poma aanbelde of hen aan de telefoon had, kon altijd op een bemoedigend woord van Juliette rekenen. Dat vertelt zoon Peter. “Mijn moeder - zelf nooit politiek actief - was de propagandamachine van mijn vader. Politiek ging zeven op zeven door, het stopte niet in het weekend. Moeder was sociaal zeer bewogen, onder meer in Het Kledingwerk (dat ervoor zorgde dat in Antwerpse scholen ook kansarme kinderen netjes gekleed naar school konden gaan, red.).”

Juliette leerde haar man, die in Gent scheikunde studeerde, kennen in de periode van de bevrijding in 1944. Ze was afkomstig van Baarle, bij Gent. Karel Poma had er toen een oorlog opzitten waarin hij deel uitmaakte van het gewapend verzet. In de jaren ’70 werd hij voor de PVV de eerste staatssecretaris voor Leefmilieu. Later richtte hij als Vlaamse minister het M HKA op, lag aan de basis van VTM en de restauratie van de Bourlaschouwburg en redde met een decreet de Antwerpse Zoo. Als vrijzinnige humanist schreef hij een boek over de Verlichting. Maar daarnaast was hij ook een zeer trouw Beerschotsupporter. Hij zat er tot zijn 94ste op de tribunes. Na zijn overlijden volgde ook een afscheidsplechtigheid in het Olympisch Stadion op het Kiel.

Het afscheid van Juliette Poma-Walgraeve heeft vrijdag 23 augustus om 14 uur plaats in intieme kring.