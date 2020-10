Weduwe Panamarenko hard voor cultuurbeleid tijdens inhuldiging Panamarenkoplein: “Hoe kan een kunstenaar brood op de plank brengen als er geen planken zijn om op te spelen?” ADA

01 oktober 2020

13u24 2 Antwerpen Op het Nieuw Zuid in Antwerpen is het Panamarenkoplein officieel ingehuldigd als eerbetoon aan de Op het Nieuw Zuid in Antwerpen is het Panamarenkoplein officieel ingehuldigd als eerbetoon aan de vorig jaar overleden kunstenaar. Zijn weduwe Eveline Hoorens maakte tijdens haar speech een statement voor de cultuursector en sprak minister voor Cultuur Jan Jambon (N-VA) rechtstreeks aan: “Hoe kan een kunstenaar brood op de plank brengen als er geen planken zijn om op te spelen?”

Panamarenko had zelf zijn fiat gegeven om het plein op het Nieuw Zuid zijn naam te laten dragen. Normaal kan iemand pas een straat of plein naar zich vernoemd krijgen na zijn dood, maar omdat Panamarenko niet de echte naam van de kunstenaar was - dat was Henri Van Herwegen -, kon hij die regel omzeilen. Helaas overleed de kunstenaar vorig jaar en kon hij de inhuldiging van zijn eigen plein niet bijwonen.

Kunstenaars en artiesten in alle branches worden in de hoek geduwd, in de vergetelheid gedropt, terwijl ze meer dan ooit nodig zijn in onze trieste maatschappij Eveline Hoorens

Noodkreet

Weduwe en muze van de kunstenaar Eveline Hoorens was aanwezig op de inhuldiging. Net als minister voor Cultuur Jan Jambon. Hoewel ze zelf aangaf zelden een speech te houden en het dus voor haar wat wennen was, zal de speech bij heel wat genodigden, Jambon incluis, nog lang nazinderen. Hoorens maakte van de gelegenheid gebruik om een noodkreet voor de cultuursector te slaken. “Kunstenaars en artiesten in alle branches worden in de hoek geduwd, in de vergetelheid gedropt, terwijl ze meer dan ooit nodig zijn in onze trieste maatschappij. Hoe kunnen ze brood op de plank krijgen als er geen planken zijn om op te spelen?” zei Hoorens. “Ik vraag aan u, minister van Cultuur Jan Jambon, om met grote urgentie tot actiepunten over te gaan om de cultuursector nieuw leven in te blazen. Het is tijd om de culturele sector te spijzen voor ze de hongerdood tegemoet gaat.”

Schepen voor Cultuur Nabilla Ait D’Aoud, minister Jan Jambon en schepen Claude Marinower hadden net voor de speech van Hoorens Panamarenko nog geëerd als een van dé belangrijkste kunstenaars van de twintigste eeuw.

Op het Panamarenkoplein staat ook een werk van de kunstenaar: Bing II.