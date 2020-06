Webserie ‘brak’ krijgt 50.000 euro van stad Antwerpen Annelin Marien

22 juni 2020

17u21 0 Antwerpen De nieuwe webserie ‘brak’ van Joke De Bruyn en Charlie Dewulf krijgt 50.000 euro van het stadsmarketingfonds van de stad Antwerpen. De serie speelt zich volledig af in Antwerpen, en zet zo heel wat Antwerpse plekken en handelaars in de kijker. De release van ‘brak’ staat gepland voor november.

In het buitenland zijn webreeksen al enkele jaren aan een stevige opmars bezig. Vlaanderen volgt nu stilaan ook deze tendens, met ‘brak’ als één van de eerste webseries. De stad Antwerpen kent 50.000 euro uit het stadsmarketingfonds toe aan de eigenzinnige tragikomische webreeks van twaalf keer acht minuten. Daarmee ondersteunt de stad projecten uit de samenleving die bijdragen aan de promotie van Antwerpen.

De serie werd bedacht en geschreven door Antwerpenaar Joke De Bruyn samen met Charlie Dewulf, die ook de regie op zich zal nemen. Het verhaal speelt zich volledig af in Antwerpen en gaat over Bobbie (34) en haar vriendinnen, die met hun ‘meisjesleger’ de confrontatie met zichzelf aangaan. Zo worden heel wat bestaande locaties, lokale handelaars en evenementen in Antwerpen in de kijker gezet.

Lize Lefaible van productiehuis Potemkino: “Met ‘brak’ brengen we een ambitieuze webserie met een uitgesproken identiteit, relevantie en de nodige portie humor, gemaakt door een jonge en getalenteerde ploeg.” De opnames, die begin juli starten en 25 draaidagen beslaan, zullen volledig plaatsvinden in Antwerpen. De release staat gepland voor november.