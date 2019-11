Webpunt Sint-Andries wordt ‘Costa’ AMK

26 november 2019

11u14 0 Antwerpen Webpunt Sint-Andries is aan zijn laatste dagen toe, want in december sluit het webpunt en verhuist het naar de Sint-Andriesplaats 25. Vanaf 2020 luistert het naar de naam webpunt Costa.

Op maandag 6 januari 2020 openen de deuren van het nieuwe webpunt Costa. Het nieuwe webpunt heet je welkom van 13.30 tot 16.30 uur met een hapje en een drankje. Je kan dan ook een workshop ‘Haal meer uit je smartphone’ volgen.

Het aanbod van het webpunt wijzigt niet: je kan er gratis gebruik maken van computers, en een begeleider staat klaar om je verder te helpen met je vragen over de computer of over je eigen smartphone. In het webpunt kan je ook cursussen voor beginners volgen, voor slechts 1 euro per les.