We zijn met 525.935 in Antwerpen: acht op tien inwoners is Belg Philippe Truyts

17 juni 2019

17u42 0 Antwerpen De stad Antwerpen telde op 1 januari van dit jaar precies 525.935 wettelijk geregistreerde inwoners. Dat blijkt uit de officiële cijfers van het Belgische statistiekbureau. De bevolking groeide sinds 2015 gemiddeld met 0,6 procent per jaar aan. Nederlanders blijven met afstand de grootste groep buitenlanders, gevolgd door Marokkanen, Polen en Spanjaarden.

Grasduinen in de bevolkingscijfers levert altijd leuke weetjes én opvallende tendensen op. Zo houden mannen en vrouwen elkaar nagenoeg perfect in evenwicht in Antwerpen: 262.921 tegenover 263.014. Een gemiddeld huishouden telt 2,22 gezinsleden. Maar er zijn wel veel mensen die alléén wonen: liefst 102.132. Toch neemt hun aantal af: in 2015 stond de teller nog op 104.718. Verder zijn er 21.232 alleenstaande ouders.

Het aandeel inwoners met de Belgische nationaliteit loopt zachtjes terug. Vier jaar geleden maakten ze nog precies 80 procent uit van het totaal, in 2019 is dat nog 78,9 procent. In absolute cijfers is er wel een stijging: van 410.418 in 2015 naar 414.756 nu.

De terugval van het aandeel Belgen in Antwerpen is geen verrassing: volgens Statbel komt 87 procent van de bevolkingsaangroei in België op rekening van migratie.

Oranje boven

Op 1 januari woonden er 20.110 Nederlanders in Antwerpen, of bijna 4 procent van de totale bevolking. De stad blijft een sterke aantrekkingspool voor onze noorderburen, want vier jaar geleden waren ze ‘maar’ met 18.873.

De tweede grootste groep buitenlanders zijn de Marokkanen. Al zijn ze tegenwoordig met minder dan in 2015: 11.671 tegenover 11.939, een daling met dik 2 procent.

Polen zijn een verdienstelijke derde met 8.865. Maar hun aantal neemt sterk af: bijna duizend minder dan in 2015. Op vier en vijf volgen Spanjaarden (5.895) en Bulgaren (4.099). Deze nationaliteiten zijn sterk in opmars, zo’n 28 procent meer dan vier jaar geleden.

Afghanistan

Daarmee leveren ze niet de sterkst groeiende groep nieuwkomers: Afghanen winnen die race met vlag en wimpel. Hun aantal steeg met 73 procent van 2.345 (2015) naar 4.064 (2019). Zilver en brons gaan hier naar Irakezen (+48 %) en Roemenen (+36 %).

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de grootste migratiegolf uit Azië komt: gemiddeld vijf procent méér per jaar. In totaal wonen nu 24.464 Aziaten in Antwerpen, bijna 4.000 meer dan in 2015. Bij Afrikanen stagneert het aantal: 20.367. Dat zijn er 156 minder dan vier jaar geleden.

