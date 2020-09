We zijn één week ver in het academiejaar: zien studenten het nog zitten? “Ik hoop dat het tweede jaar anders zal zijn” Annelin Marien

16u39 1 Antwerpen Maandag was het zover: de start van het nieuwe academiejaar, dat er dit jaar toch wel anders uit zal zien dan normaal. Maandag was het zover: de start van het nieuwe academiejaar, dat er dit jaar toch wel anders uit zal zien dan normaal. Begin deze week volgden we kersvers studente Rechten Marion Ceysens (18) , en na een week maakt ze de balans op. “Het online lessensysteem is goed geregeld, maar ik hoop dat mijn tweede jaar er toch anders uit zal zien.”

Na een weekje introductie, kennismaking met docenten en mentoren, een test academisch Nederlands en een instaptoets Frans en Engels, begint Marion maandag eindelijk aan de echte lessen. “Deze week was nog een inleiding, waarbij we bedolven werden onder de informatie”, lacht Marion. “Dat is veel om te verwerken, maar ik zie het wel nog zitten. De echte lessen gaan wel anders zijn dan normaal, en dat is spannend. In mijn richting kan je je telkens inschrijven voor een les in één van de drie groepen, en dan kan je fysiek naar de les gaan. Als die groepen vol zitten, moet je de les online volgen.”

“Ik heb wel al gehoord van een meisje uit het tweede jaar dat het online lessensysteem goed geregeld is, maar ik ga in het begin toch proberen zo veel mogelijk fysiek naar de les te gaan. Dat is voor mij beter, omdat ik dan wat meer structuur heb. Maar als ik merk dat online een les volgen even goed gaat, kan ik misschien overstappen naar de lessen thuis te volgen.”

Studentenleven

De online lessen zijn dan misschien goed geregeld, Marions studentenleven zal er dit jaar toch wat anders uitzien dan ze misschien had gehoopt. “Ik heb dinsdag een meisje leren kennen, maar zij komt al twee weken niet meer naar de les omdat iemand in haar familie besmet is met het coronavirus”, zucht Marion. “Er zijn zich wel al studentenclubs komen voorstellen, en zij organiseren een openingsreceptie, maar dat is toch wel wat anders dan een feestje. Ik had me ook al verheugd om mee op reis te gaan met een studentenclub, dus ik hoop écht dat dat kan doorgaan. Qua studentenleven zal het dit jaar wel wat minder zijn, dus hopelijk ziet het tweede jaar er toch anders uit.”