We sprongen massaal op de Velo in 2019: 6.817.290 ritten oftewel 3,7 procent meer dan 2018 David Acke

21 januari 2020

15u20 0 Antwerpen Velo slaagde er ook in 2019 in om verder te groeien, met 3,7 procent meer ritten dan in 2018, goed voor 6.817.290 ritten. De deelfietsendienst heeft sinds dinsdag ook een nieuwe website, waarop voor het eerst ook een aanbod voor bedrijven geïntegreerd is.

Met gemiddeld zo een 568.107 ritten per maand was 2019 opnieuw een recordjaar voor de Velo. Velo lanceerde 8,5 jaar geleden de populaire rode deelfietsen in het centrum van Antwerpen. Doordat het aanbod de vraag niet bij kon houden, was er tijdelijk een wachtlijst en werd het systeem uitgebreid. Zowel in 2013 als 2016-2017 verdubbelde de capaciteit. Momenteel kunnen gebruikers 4.200 fietsen ontlenen aan 305 stations binnen en buiten de Singel.

6.817.290 ritten

In 2019 telde Velo zo’n 62.000 abonnees en werden er 74.347 dagpassen en 9.185 weekpassen verkocht. Dat zijn bijna 10.000 dagpassen meer dan in 2018. Er werden ook 3,7 procent meer ritten gereden ten opzichte van het vorige jaar, wat het totaal voor 2019 op 6.817.290 ritten brengt. Vooral aan het Centraal Station wordt er druk met de fietsen gereden. Daar zijn op jaarbasis maar liefst 1.273.459 fietsbewegingen geteld.

“Velo maakt ondertussen niet alleen deel uit van het straatbeeld van Antwerpen, maar ook van het dagelijkse leven van veel Antwerpenaren. Uit de cijfers leren we ook dat bezoekers aan onze stad er graag gebruik van maken. Bovendien kan Velo dankzij het nieuwe aanbod voor bedrijven nu meer dan ooit woon-werkverkeer faciliteren. Velo is een essentieel onderdeel van de modal shift in Antwerpen”, zegt schepen Koen Kennis.

Sommige stations zijn ook een pak populairder dan andere. Zo spant station ‘De Keyserlei’ de kroon met 222.709 fietsontleningen in 2019, gevolgd door station ‘Centraal Station’ met 131.337 en station ‘Statie’ in Berchem met 102.374 ontleningen. Daaruit blijkt ook duidelijk dat de combinatie van de trein of bus met een Velo populair is in Antwerpen. Het minst populaire station ligt in Hoboken aan ‘t’ Veer’, met 350 ontleningen.

Vooral Antwerpenaars

Die fietsers komen voor twee derde uit Antwerpen en voor een derde van buiten Antwerpen. Binnen Antwerpen woont de top 3 Velo-gebruikers in de postcodes 2000 (historisch centrum), 2018 (gebied tussen Leien, Gemeentestraat en Singel) en 2600 (Berchem). De top 3 van gebruikers uit de buurgemeentes komen van Brasschaat, Kapellen en Schoten.

Lancering nieuwe website

Vanaf dinsdag kunnen Velo-gebruikers op de nieuwe website terecht. De hele site heeft een nieuw uitzicht gekregen. Hij is gebruiksvriendelijker en intuïtiever geworden en werkt veel meer met beelden en iconen. Daarnaast wordt alle informatie extra helder en gestructureerd getoond in 4 talen. Bezoekers vinden het antwoord op hun vragen in een nieuwe helppagina, onderverdeeld in handige rubrieken.