We spraken exclusief met Carl De Schutter, de man die al 25 jaar in de cel zit voor de moord op Karel Van Noppen: “Samen afgestudeerd met Belkacem”

Vijfentwintig jaar na de moord op veearts Karel Van Noppen zit één dader nog altijd in de cel: Carl De Schutter (54), de man die de moord in opdracht van de hormonenmaffia organiseerde. Drie andere daders werden in 2009 vervroegd vrijgelaten. Het Laatste Nieuws kon exclusief met De Schutter spreken over Van Noppen, ‘buurman’ Freddy Horion en Fouad Belkacem. “Ik ben aan mijn 25ste jaar achter de tralies begonnen. Nog vier jaar te gaan. Die komedie over vervroegd vrijlaten mag stoppen.” Lees meer misdaadverhalen in ons dossier