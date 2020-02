Waterkeringspoorten opnieuw dicht: mogelijk komt Scheldewater in late namiddag opnieuw boven blauwe steen ADA

11 februari 2020

14u53 0 Antwerpen De waterkeringspoorten aan het Steenplein, de Waagnatie en het Zuiderterras gaan dan toch opnieuw dicht. Tussen 16.30 en 18 uur wordt er opnieuw springtij verwacht.

Eerder vandaag werd beslist om de waterkeringspoorten opnieuw te openen nadat de Schelde gisteren over de blauwe steen stroomde. Er werd rekening gehouden dat er in de late namiddag opnieuw springtij zou kunnen plaatsvinden. Daarom is nu beslist om de waterkeringspoorten toch opnieuw te sluiten tussen 16.30 en 18 uur.

Of het water van de Schelde ook dit keer boven de blauwe steen zal komen is echter nog niet zeker.