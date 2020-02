Waterkeringsmuur in Antwerpen wordt pas maandag gesloten Jan Aelberts

09 februari 2020

10u51 2 Antwerpen Er wordt maandag stormtij voorspeld op de Schelde. De stad en Brandweer Zone Antwerpen sluiten daarom maandag 10 februari omstreeks 14.30 uur de waterkeringspoorten. Automobilisten verwijderen het best zo snel mogelijk hun geparkeerde wagens van de Scheldekaaien.

Volgens de weersverwachtingen komt het Scheldewater maandagnamiddag over de blauwe steen. Uit voorzorg worden de waterkeringspoorten aan de Scheldekaaien maandag omstreeks 14.30 uur gesloten. De stad Antwerpen zal de nodige signalisatie plaatsen.

Automobilisten die hun wagen op de Scheldekaaien hebben geparkeerd, moeten die vóór maandag om 14.30 uur verplaatsen. Ook de parkings oprijden is vanaf dan niet meer mogelijk. Wie bij gesloten waterkeringspoorten de parkeerterreinen af wil rijden, gebruikt de aangeduide nooduitritten. De hulpdiensten raden af om te voet de waterkeringsmuur over te steken tijdens of onmiddellijk na hoogwater.

Ook voor dinsdag 11 februari worden nog hoge waterstanden voorspeld. Het tijdstip waarop de poorten weer open gaan, wordt later gecommuniceerd.