Waterbus op Albertkanaal afgevoerd: “Te weinig passagiers” BJS/ADA

17 december 2019

13u31 24 Antwerpen Vanaf 1 januari 2020 vaart er geen waterbus meer op het Albertkanaal. Aan het einde van de proefperiode blijkt dat er te weinig passagiers DeWaterbus gebruiken. Ook het gratis varen tijdens de spitsuren bracht geen verandering. “Het effect op de mobiliteit is te klein om de kosten van het voortzetten van de route te verantwoorden”, zegt Port of Antwerp, die de verbinding op poten zette.

Om het het woon-werkverkeer van mensen uit het filegevoelige oosten te bevorderen, werd DeWaterbus begin dit jaar ingezet op het Albertkanaal tussen de brug van de Houtlaan in Wijnegem en het Havenhuis op het Eilandje. De veerboten raakten echter nooit goed gevuld. Uit analyse bleek bijvoorbeeld dat het vooral toeristen of senioren – en dus niet de beoogde pendelaars op weg naar hun werk - waren die tijdens de daluren van DeWaterbus gebruik maakten.

Port of Antwerp begon afgelopen zomer met een zes maanden durende campagne om het traject over het Albertkanaal te promoten. Zo konden reizigers van 7 tot 9u ’s morgens én van 16 tot 18u ’s avonds helemaal gratis - een kaartje op-en-af kostte normaal vijf euro - meevaren. Maar ook het gratis varen tijdens de spitsuren bracht geen verandering. Port of Antwerp heeft daarom beslist om de route over het Albertkanaal vanaf 1 januari 2020 op te doeken.

Misschien dat er bij aanvang van de werken aan de Oosterweel wel opnieuw meer vraag naar zal zijn als het drukker wordt op de weg. Ik hoop in elk geval dat het initiatief niet definitief opgeborgen wordt Burgemeester van Wijnegem

Niet te verantwoorden

“Er zijn te weinig passagiers in de spitsuren zodat het effect op de mobiliteit zeer klein is”, stelt Port of Antwerp in een mededeling. “Daarnaast is er beperkt recreatief verkeer in de daluren. Tijdens de zomermaanden was er een stijging van het aantal passagiers, maar daarna vielen de cijfers zeer snel terug. Bij de voorziene evaluatie van de Albertkanaalroute kon alleen maar vastgesteld worden dat de middelen die in deze route geïnvesteerd worden niet meer te verantwoorden zijn in functie van de resultaten.”

Port of Antwerp ziet twee redenen voor het uitblijven van het succes van DeWaterbus op het Albertkanaal. “De lagere snelheid op het Albertkanaal bleek een groter struikelblok dan verwacht. Bovendien is er – in tegenstelling tot de lijn op de Schelde waar een virtuele brug tussen de linker- en rechteroever wordt gelegd – op het Albertkanaal minder nood aan extra mogelijkheden om het water over te steken.”

Ik heb altijd achter het initiatief gestaan en vind het dus jammer dat het nu stopt Ivo Wynants

In Wijnegem, waar DeWaterbus ter hoogte van de Houtlaan een halte heeft, betreurt men de beslissing van Port of Antwerp om met het proefproject te stoppen. “Ik heb altijd achter het initiatief gestaan en vind het dus jammer dat het nu stopt”, zegt burgemeester Ivo Wynants (N-VA). “Maar je moet de afweging maken. De vaartijd bedraagt 40 minuten en daarmee is de Waterbus niet het snelste vervoersmiddel. Bovendien moest je ook rechtstaan. Ik denk dat heel wat mensen de Waterbus in het begin eens hebben getest maar uiteindelijk toch voor een ander vervoersmiddel hebben gekozen. Misschien dat er bij aanvang van de werken aan de Oosterweel wel opnieuw meer vraag naar zal zijn als het drukker wordt op de weg. Ik hoop in elk geval dat het initiatief niet definitief opgeborgen wordt.”

De twee vaarroutes van DeWaterbus over de Schelde zijn, in tegenstelling tot het traject over het Albertkanaal, wél een groot succes, met dit jaar al meer dan 500.000 passagiers. De Vlaamse overheid maakte onlangs bekend dat het de financiering van het traject vanaf 2020 overneemt.