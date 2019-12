Waterbus botst door guur weer op aanlegsteiger: zestien gewonden afgevoerd Parket start onderzoek naar oorzaak Patrick Lefelon Jan Aelberts Kristof Pieters

09 december 2019

06u55 162 Antwerpen De Waterbus die vaart tussen Hemiksem en het Steenplein in Antwerpen, is vanmorgen iets voor 6 uur bij het aanleggen hard tegen het staketsel op Linkeroever gebotst. Volgens het parket was er uiteindelijk sprake van achttien gewonden, waarvan er zestien naar drie verschillende ziekenhuizen zijn afgevoerd. Eén slachtoffer, een matroos van de Waterbus, raakte zwaargewond en moest van boord worden gedragen.

De Waterbus is een taxidienst over de Schelde tussen Hemiksem en het Steenplein in Antwerpen. Volgens een woordvoerder van de Antwerpse haven is het ongeval gebeurd bij het aanmeren. “De weersomstandigheden waren slecht op het water. Het was eb, het waaide hard en er stond veel stroming. Bovendien was het nog donker. De Waterbus is bij het aanmeren tegen de punt van de steiger gebotst”, legde Gert Ickx uit op Radio 2.

Eén zwaargewonde

Bij de botsing vielen achttien gewonden, 16 mensen moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht.



Woordvoerster Jasmien O. van de brandweer bevestigt dat enkele ploegen ter plaatse kwamen aan de Wandeldijk op Linkeroever. “Wij hielpen bij de evacuatie van één van de ernstig gewonden. Dat slachtoffer moet horizontaal van boord worden gebracht.” Het zwaargewonde slachtoffer zou een bemanningslid zijn dat enkele breuken opliep.

Hevige klap

De klap moet hevig geweest zijn, want zowat alle passagiers liepen verwondingen op. De meesten hadden verwondingen in het aangezicht omdat ze door de klap tegen de rugleuning van de stoel voor hen werden gekatapulteerd. Enkele personen hadden ook last van nekklachten. Verschillende ziekenwagens en een MUG-team kwamen ter plaatse en brachten de slachtoffers over naar het ziekenhuis. Enkele anderen zouden later op de dag zelf een dokter raadplegen.

Groot gat

De Waterbus zelf liep vooraan flinke averij op. Er gaapte een groot gat in de romp en het vaartuig maakte licht slagzij. Gevaar op zinken is er echter niet. Ook de steiger liep lichte schade, op maar is wel nog bruikbaar. De Waterbus was kort voordien vertrokken aan het Steenplein en zou na de halte aan het Sint-Annastrand richting Zwijndrecht en Kallo varen.

Onderzoek

Het parket heeft intussen een nautisch expert aangesteld die ter plaatse een onderzoek zal voeren naar de omstandigheden en de oorzaak van het ongeval. Om die expert zijn werk te laten doen, kan er voorlopig niet worden aangemeerd aan de halte Sint-Anna. De materiële schade aan de Waterbus en de aanlegplaats is ook groot, stelt het parket.

Drie boten uit vaart

Vaste gebruikers van de Waterbus werden vanmorgen per e-mail en sms verwittigd dat de dienstverlening vanuit het zuiden van Antwerpen ernstig is verstoord. “Ik adviseer u om deze ochtend niet op de Waterbus te wachten. Er zijn 2 schepen met een technische storing. En 1 met een ongeluk tijdens het aanmeren. Indien u vanaf Hemiksem naar de stad moet, zal het toch verstandiger zijn op de fiets of andere vervoersmiddelen te gebruiken.”

Reizigers volgen de dienstregeling intussen best op via de website of de app, laat het Antwerpse Havenbedrijf weten.