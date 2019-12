Waterbus botst door guur weer op aanlegsteiger: veertien gewonden Patrick Lefelon

09 december 2019

06u55 112 Antwerpen De Waterbus die vaart tussen Hemiksem en het Steenplein in Antwerpen, is vanmorgen iets voor 6 uur gebotst. De boot botste bij het aanleggen hard tegen het staketsel op Linkeroever, waarbij passagiers ten val kwamen. Eén bemanningslid is ernstig gewond en moest van boord worden gedragen.

De Waterbus is een taxidienst over de Schelde tussen Hemiksem en het Steenplein in Antwerpen. Bij het aanleggen van de Waterbus op Linkeroever is de boot tegen een pyloon gebotst terhoogte van de aanlegsteiger. Bij de botsing vielen veertien gewonden, twee mensen zijn er ernstiger aan toe.

De federale politie: “De veertien passagiers zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Er is niemand in levensgevaar of echt zwaar gewond.”

Woordvoerster Jasmien O. van de brandweer bevestigt dat enkele ploegen ter plaatse zijn aan de Wandeldijk op Linkeroever. “Wij helpen bij de evacuatie van één van de ernstig gewonden. Dat slachtoffer moet horizontaal van boord worden gebracht.”

Volgens een woordvoerder van de Antwerpse haven is het ongeval gebeurd bij het aanmeren.

Gert Ickx bij Radio 2: “De weersomstandigheden zijn slecht op het water. Het was eb, het waaide hard en er stond veel stroming. Bovendien was het nog donker. De Waterbus is bij het aanmeren tegen de punt van de steiger gebotst. Daardoor zijn heel wat passagiers ten val gekomen. Volgens mijn informatie zijn er 7 gewonden. Eén bemanningslid heeft een kwetsuur aan de rug en moest van boord worden gedragen.”

Drie boten uit vaart

Vaste gebruikers van de Waterbus werden vanmorgen per mail en sms verwittigd dat de dienstverlening vanuit het zuiden van Antwerpen ernstig is verstoord. “Ik adviseer u om deze ochtend niet op de Waterbus te wachten. Er zijn 2 schepen met een technische storing. En 1 met een ongeluk tijdens het aanmeren. Indien u vanaf Hemiksem naar de stad moet zal het toch verstandiger zijn op de fiets of andere vervoersmiddelen te gebruiken.”