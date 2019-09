Waterbus blijkt te duur voor haven: stad kijkt naar Vlaanderen om kosten over te nemen ADA

16 september 2019

11u22 6 Antwerpen De Antwerpse haven kan niet langer instaan voor de kosten van de Waterbus en daarom kijkt ze nu naar andere overheden om die kosten over te nemen en het voortbestaan van de Waterbus te garanderen. “We doen er alles aan om het succesverhaal voort te zetten”, zegt schepen De Ridder.

Dat de Waterbus een gigantisch succes is, hoeft geen betoog. Vandaag kan je je vlot verplaatsen over de Schelde tussen Lillo en Hemiksem en ook op het Albertkanaal vind je de Waterbus richting Wijnegem. Sinds de start in 2017 maakten al 800.000 mensen gebruik van de veerdienst.

Al die tijd betaalde de Antwerpse haven een deel van die kosten maar die lopen nu zo hoog op dat de haven die kosten niet langer kan dragen en daarom kijkt ze nu naar andere overheden om die kosten over te nemen. “Als haven kunnen we de Waterbus niet langer blijven aanbieden maar we gaan er alles aan doen opdat een andere overheid, lees Vlaanderen, deze rol hopelijk kan overnemen. We zien immers dat het een gigantisch succesverhaal is. We moeten nu kijken op welk niveau dit het best kan gefinancierd worden. Maar het is een te groot succes. Je ziet ook dat er in het woon-werkverkeer gebruik van wordt gemaakt dus we willen er alles aan doen om dat absoluut voort te zetten”, vertelt havenschepen Annick De Ridder (N-VA).

Er lopen op dit moment constructieve gesprekken met Vlaanderen. Schepen De Ridder benadrukt dat er alles aan gedaan zal worden om de Waterbus in leven te houden en dat dat ook zal lukken.