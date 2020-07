Water-Link precies halfweg bij uitrol 200.000 digitale watermeters PhT

07 juli 2020

13u37 0 Antwerpen Drinkwatermaatschappij Water-link (ex-AWW) heeft in zijn leveringsgebied inmiddels 100.000 digitale watermeters geplaatst. En dat heeft niet alleen voor de klanten het voordeel dat zij hun verbruik beter kunnen opvolgen. “We hebben al 376 gevallen ontdekt waarbij water terugvloeide van de klant naar ons drinkwaternet. Zo kun je voorkomen dat er vervuild water in het circuit terechtkomt”, zegt Water-link.

De eerste digitale meters zijn eind 2018 geplaatst. Het 100.000ste toestel staat in Mortsel. Water-link beheert de drinkwatervoorziening in de stad Antwerpen, Zwijndrecht, Edegem, Hove en Mortsel. “De uitrol van de digitale meters heeft drie maanden vertraging opgelopen door de coronacrisis”, zegt woordvoerster Chris Janssens. “We zijn nu halfweg. Tegen januari 2022 willen we de resterende 100.000 analoge meters vervangen. We zijn dagelijks op de baan, samen met een 20-tal technici van partner Porteau Fino.”

Lekken

De voordelen van een digitale meting zijn niet gering. De klanten hoeven hun meterstand niet meer door te spelen voor facturatie. Niemand van Water-Link moet nog een woning binnen om de stand op te nemen. Via het portaal ‘mijn water-link’ kan iedereen zijn verbruik opvolgen. Als zich lekken of breuken in de binneninstallatie voordoen, meldt de digitale watermeter dat op het portaal.

Water-Link krijgt een beter zicht op lekken in het netwerk. “We vergelijken het verbruik met de hoeveelheid water die we in een bepaalde zone pompen. Voor individuele gebruikers kunnen er diverse redenen zijn voor een hoger verbruik. Stel dat een klant een piek laat optekenen, dan kan dat ook zijn omdat hij die dag een zwembad heeft gevuld. We werken nu aan een service om klanten te begeleiden bij het interpreteren van zijn waterverbruik”, besluit Janssens.