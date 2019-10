Wat denken de vier oppositiepartijen van de meerjarenbegroting? PhT

11 oktober 2019

19u40 0

Wouter Van Besien (Groen): “Losse flodders”

Wouter Van Besien, fractieleider in de gemeenteraad, blijft op zijn honger. “De stad doet enkele goede investeringen, maar neemt andere meer fundamentele beslissingen niet. Dus zullen het spijtig genoeg losse flodders blijven.”

“Het project voor gezonde maaltijden op school is goed. Maar het moet gepaard gaan met een echt beleid rond betaalbaar wonen, zodat de oorzaken van armoede kunnen verdwijnen. Deze begroting realiseert ook geen enkele bijkomende sociale woning. Met 30.000 mensen op de wachtlijst had het een van de prioriteiten moeten zijn.”

Verder noemt de kopman van Groen de projecten rond circulaire economie een druppel op een hete plaat, omdat er in de haven wordt geïnvesteerd in initiatieven die daar dwars opstaan.

Mie Branders (PVDA): “De Wever doet een Jambonneke”

Volgens PVDA zal de meerjarenplanning de sociale en ecologische noden van de stad niet tegemoet komen. “Burgemeester De Wever zegt dat dit bestuur meer zal investeren dan wie ook voordien. Waar hebben we dat nog gehoord? Ook in Antwerpen tracht hij een Jambonneke te doen.”

Gemeenteraadslid Mie Branders: “Onder de mooie woorden liggen besparingen en privatiseringen die de burger niet mag zien. Het Vlaams regeerakkoord zal ook voor problemen zorgen. De Antwerpenaren zullen nog langer wachten op bus en tram.”

De investeringen richten zich volgens PVDA vooral op business, bezoekers en brains.

Filip Dewinter (Vl. Belang): “Grote kuis nodig”

Veel positiefs kan fractieleider Filip Dewinter (VB) niet kwijt. “Behalve dat 2 miljard euro om te investeren véél geld is. Alleen gaat een groot deel daarvan naar sociale huisvesting, onderwijs en inburgering. Een gevolg van de massale immigratie. Er is een ‘grote kuis’ nodig in criminaliteit, drugs en properheid van onze straten.”

Dewinter maakt zich zorgen over de enorme bouwwerf die de stad is geworden. “Neem nu de mobiliteit: ik vind geen flankerende maatregelen terug zoals een tolvrije Liefkenshoektunnel of noodbruggen over de Singel.”

Op het vlak van veiligheid zijn de stadsmariniers een goed initiatief, vindt Dewinter. Tenminste, als zij voldoende bevoegdheden krijgen. Verder moet de stad nog meer dan nu inzetten op extra camera’s en gezichtsherkenning.”

Nahima Lanjri (CD&V): “Te weinig sociale woningen”

De investeringen in onderwijs, groen en wonen volstaan niet voor Nahima Lanjri, fractieleider CD&V in de gemeenteraad. “Ik zie veel middelen voor bakstenen, minder in mensen.”

Lanjri vindt de capaciteitsuitbreiding van de scholen een goede zaak. “Alleen zag ik in september opnieuw noodklasjes. Ik hoop dat men de kaart van structurele investeringen trekt.”

Tevreden is ze ook niet over de 5.000 te renoveren en nieuwe sociale woningen. “De wachtlijsten zijn enorm lang. Volgens mij gaan er hooguit 1.500 nieuwe sociale woningen bijkomen. Daar moet men echt iets aan doen.”