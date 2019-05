Was het nu 85.000, 25.022 of toch maar 5.000 euro? N-VA en sp.a in de clinch over kostprijs fietsenstallingen ADA

22 mei 2019

15u05 2

Enkele weken geleden kreeg de Paardenmarkt er enkele originele fietsstallingen bij in de vorm van paarden. “Mooi? Afhankelijk van jouw goesting”, klonk het bij oppositiepartij Sp.a, die in het district Antwerpen in de oppositie zetelt. “Ze zijn in elk geval kostelijk. 85.000 euro in plaats van de gebruikelijke 5.000 euro en bovendien buiten begroting.”

“Fake news”, klinkt het bij districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA). “In werkelijkheid kosten die 32 beugels 25.022,80€ inclusief btw en 20.680 euro zonder btw. Voor 5.000 euro heb je overigens ook geen 32 beugels.” Het is volgens Cordy ook niet de bedoeling om hier nu een precedent van te maken. Zoals in het bestuursakkoord is opgenomen willen we her en der meer kunst in de straten.”