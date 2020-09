Was 83ste editie Boekenbeurs ook de laatste? Organisator Boek.be vraagt bescherming tegen schuldeisers ADA

21 september 2020

17u55 2 Antwerpen Boek.be, de organisator van de jaarlijkse Boekenbeurs in Antwerpen, overlegt met schuldeisers over een herstructureringsplan. Door het wegvallen van de Boekenbeurs in 2020 zit de organisator naar eigen zeggen in zeer zwaar weer. Boek.be, de organisator van de jaarlijkse Boekenbeurs in Antwerpen, overlegt met schuldeisers over een herstructureringsplan. Door het wegvallen van de Boekenbeurs in 2020 zit de organisator naar eigen zeggen in zeer zwaar weer. In mei kondigde de organisatie ook al ontslagen aan. Of de 83ste editie ook meteen de laatste was, valt nog af te wachten.

Een kroniek van een aangekondigde dood is overdreven maar dat Boek.be in zwaar woelwater zat, was geen publiek geheim. In mei kondigde de organisatie ook al ontslagen aan en afgelopen vrijdag kende de ondernemingsrechtbank Boek.be bescherming toe tegen de schuldeisers. De organisator van de Boekenbeurs zag haar inkomsten sinds april volledig wegvallen. Een kostenreductieoperatie en technische werkloosheid voor de meeste personeelsleden brachten te weinig beterschap. Daarom zal in de komende weken gepraat worden met de schuldeisers over een herstructureringsplan.

Of de 83ste editie in 2019 ook meteen het einde betekent van de Boekenbeurs is nog koffiedik kijken. In mei liet kersvers voorzitter van de Groep Algemene Uitgevers en verantwoordelijke van de Boekenbeurs Vé Bobelyn al weten dat er in dit jaar geen beurs zou komen door de coronacrisis maar dat het een definitief einde zou betekenen, was volgens haar uitgesloten. “We gaan blijven vechten voor dat evenement. Dat heeft zo’n sterk DNA, is zo iconisch. Uiteraard moet je mee met je tijd, maar we waren al met een vernieuwing gestart. Daar gaan we voor”, klonkt het toen strijdvaardig.

Dalend bezoekersaantal

Hoe dan ook, dat de Boekenbeurs het elk jaar moeilijker kreeg om de boekenliefhebber naar de Antwerpse Expo te krijgen steeds moeilijker werd, was duidelijk. Waren dat er in 2010 nog 184.000, in 2016 daalde dat aantal al naar 150.000 en in 2019 trok de beurs nog 129.000 bezoekers. Vooral de hoge inkomprijzen stootten bezoekers én auteurs tegen de borst.

Nieuw elan

Na het plotse overlijden van sterke man achter Boek.be Alexis Dragonetti in 2019 in een auto-ongeluk, kwam Bobelyn aan het roer te staan. Zij besloot het geweer van schouder te veranderen en wilde de beleving meer centraal zetten. De Boekenbeurs pakte uit met enkele nieuwigheden. Zo werd een familieticket van 25 euro ingevoerd en kreeg de indeling van de beurs een opsmuk met focuszones en aangepaste auteurspodia. Een verandering die een lichte stijging in het aantal bezoekers met zich meebracht: 3.000 extra tegenover 2018.

Toekomst?

Om de continuïteit te verzekeren na het wegvallen van de Boekenbeurs, organiseert Boek.be van 1 tot 11 november een alternatieve ‘boekenmarathon’ in samenwerking met de VRT. Hiervoor hebben voorlopig een twintigtal uitgevers zich ingeschreven en ruim 300 auteurs zich geëngageerd. “Op deze manier blijven we trouw aan onze missie en DNA, auteurs en lezers met mekaar in contact brengen via een creatief programma, en het boek onder de aandacht houden om de boekenverkoop te stimuleren” zegt Vé Bobelyn,