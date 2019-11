Warmathon komt opnieuw naar Antwerpen Jan Aelberts

07 november 2019

17u56 0 Antwerpen Ook dit jaar komt de Warmathon naar Antwerpen. Op zaterdag 21 december kan je van 10 uur tot 18 uur komen lopen, joggen of wandelen voor een goed doel naar keuze aan de scheldebocht op Linkeroever.

Een goed doel kiezen en inschrijven voor de Warmathon doe je via de dewarmsteweek.be. Deelname kost 15 euro. Hiermee steun je het goede doel dat je zelf kiest. Het is ook mogelijk om het bedrag van de inschrijving te verhogen om zo dat goede doel extra financieel te steunen.

De Warmathon van De Warmste Week is er dit jaar van woensdag 18 december tot en met maandag 23 december, elke dag in een andere stad. Op 21 december is het de beurt aan Antwerpen.