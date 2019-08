Wapper tijdelijk onderbroken voor werken BJS

19 augustus 2019

17u53 0 Antwerpen De Wapper in de Antwerpse binnenstad zal op woensdag 21 augustus tijdelijk onderbroken worden voor doorgaand verkeer. De aannemer, die hijswerken uitvoert, voorziet een omleiding.

Omdat in restaurant The Bistro een koelgroep wordt geplaatst, zal de Wapper woensdag van 7 tot 12 uur onderbroken worden tussen de Jodenstraat en de Meir. Gemotoriseerd verkeer is dan niet mogelijk en wordt omgeleid. Voetgangers en fietsers kunnen langsheen de werken.