Wandeltocht luidt nieuw schooljaar in: 400 leerlingen stappen van oude naar nieuwe campus op Eilandje ADA

02 september 2019

09u53 20 Antwerpen De leerlingen en leerkrachten van het Stedelijk Lyceum Meir wandelden samen het nieuwe schooljaar in. Ze stapten van hun oude campus in de Eikenstraat naar hun gloednieuwe gebouw op het Eilandje.

De leerlingen en leerkrachten van Stedelijk Lyceum Meir nemen vandaag hun intrek in hun gloednieuwe campus op het Eilandje. Om die overgang symbolisch te maken stapten zo een vierhonderd leerlingen van de oude schoolgebouwen in de Eikenstraat naar het nieuwe gebouw aan het Kempisch Dok. Stedelijk Lyceum Eilandje wordt de komende jaren dé inspirerende leerplek waar technische, wetenschappelijke en kunstzinnige studierichtingen samenkomen. Want ook de wetenschappelijke opleidingen van Stedelijk Lyceum Lamorinière en de opleidingen van Stedelijk Lyceum Cadix worden onderdeel van deze nieuwe school.

Voor de leerlingen was dit meteen een aangename start van het nieuwe schooljaar.