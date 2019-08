Wandelaars waarschuwen voor ‘vergiftigde gehaktballen’ in Rivierenhof Jan Aelberts

15 augustus 2019

15u57 40 Antwerpen Verschillende bezorgde wandelaars vonden deze week rauwe gehaktballen in het Rivierenhof in Deurne. Mogelijk zijn die vergiftigd. De zaak wordt onderzocht.

Heel wat mensen maakten de afgelopen dagen melding van gehaktballetjes die her en der verspreid liggen in het Rivierenhof. Ook in de berm op de Peter Benoitlaan, vlak bij het Rivierenhof, werden de balletjes gevonden. Mogelijk zijn ze vergiftigd.

Een wandelaar die op pad was met zijn hond, deed alvast aangifte bij de politie. Of er ook echt een gevaar is voor honden en andere dieren, is niet zeker. Een gewaarschuwd man – of hond – is er in ieder geval twee waard.