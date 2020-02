Wandel- en fietspad in Koning Albertpark afgesloten BJS

20 februari 2020

10u27 1 Antwerpen Het wandel- en fietspad tussen de Koningin Elisabethlei en de Prins Albertlei wordt van 24 tot 28 februari 2020 afgesloten voor alle verkeer omwille van de renovatie van het porfierpad (pad dat met granietachtig gesteente is aangelegd, red.).

Om het wandelpad onder veilige omstandigheden te herstellen worden zowel het wandelpad als het fietspad door het Koning Albertpark enkele dagen afgesloten. De werken worden tijdens de krokusvakantie uitgevoerd om zo min mogelijk schoolverkeer te hinderen.

De omleiding voor fietsers loopt via de Koningin Elisabethlei richting de Jan Van Rijswijcklaan, waar men kan oversteken naar de Prins Albertlei. De omleiding voor voetgangers gaat via de Mechelsesteenweg. Fietsers die werden omgeleid via de Prins Albertlei kunnen hun weg verderzetten via de Grote Steenweg. Voetgangers komende van de Grote Steenweg, kunnen het park hier niet doorkruisen. Zij moeten oversteken aan de Grote Steenweg en hun weg vervolgen via de Mechelsesteenweg.