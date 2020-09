Walhalla voor jonge filmmakers en TikTokkers: Adil El Arbi en Bilall Fallah stellen nieuw filmfestival voor Sander Bral

15 september 2020

15u53 2 Antwerpen Regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah cureren in oktober het eerste ‘Point of U’-festival voor jonge filmmakers, Instagrammers, TikTokkers en andere vloggers. “We hebben maar één doel: digital content freaks samenbrengen om te experimenteren en brainstormen over de toekomst van cinema.”

Point of U is een samenwerking tussen de Antwerpse cultuurhuizen De Studio en De Cinema en Adil El Arbi’s en Bilall Falahs Hakuna Academy. “We willen jonge, zowel beginners als gevorderden, filmmakers, YouTubers, Instagrammers, TikTokkers, vloggers en digital content freaks samenbrengen om te experimenteren en brainstormen over de toekomst van cinema. Video content wordt al lang niet meer alleen in Hollywood gemaakt met dure toestellen door grote productiehuizen. Maar ook gewoon door jou met je smartphone thuis op je kamer of met je vrienden in de stad.”

Average Rob en Flo Windey

Gedurende drie dagen kun je in het tweede weekend van oktober tijdens Point of U in De Studio terecht voor lezingen en gesprekken, workshops, exposities en uiteraard ook film. StuBru-gezicht Average Rob komt vertellen over zijn succes als social media influencer en deejay Hakim Chatar en zijn plus één van Qmusic, Jolien Roets, vertellen hoe ze te werk gaan met hun podcast ‘Tajine Talks’. Ook onder andere Flo Windey en Samuel De Graef komen met een gigantische online achterban naar De Studio om te spreken.

Workshops

Film is er onder andere met Yassine Atari’s ‘Labels’, Ayhem Qomoqs ‘The Wall’ en ‘X’ van Van Avermaet, Vanoost, Haeghens en De Coen. Verder zijn er ook kunst - met Ken Huys’ expo van unieke schilderijen van Belgische en internationale artiesten - en workshops rond TikTok, scriptschrijven, storytelling en videojournalistiek.

Point of U speelt zich af op 9, 10 en 11 oktober in De Studio in Antwerpen. Info en tickets hier.