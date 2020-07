Wagen vliegt over de stootberm PLA

09 juli 2020

00u04 0

Op de aansluiting van de Antwerpse Ring met de A12 richting Bergen-op-Zoom is woensdagavond rond 21.30 uur een wagen uit de bocht gegaan. Het voertuig knalde over de stootberm aan de rand van de weg en was total loss.

De vrouwelijke chauffeur beweerde dat zij was weggegleden op een olievlek. Zij raakte licht gewond en werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De rijbaan was een tijdlang afgesloten om het wegdek te reinigen.