Wagen vernield na brandstichting in Antwerpen, onderzoek naar mogelijke granaat



CVDP

29 december 2019

13u42 1 Antwerpen In de August Sniedersstraat werd zaterdagnacht om kwart voor drie brand gesticht aan een wagen voor huisnummer 60.

De federale gerechtelijke politie en DOVO kwamen ter plaatse om de oorzaak van de brand te achterhalen. Even was er sprake van een mogelijke granaat, maar dat werd voorlopig niet bevestigd. De wagen werd zwaar beschadigd weggetakeld, maar in de buurt geraakte er verder niks beschadigd. “Er is een onderzoeksrechter gevorderd voor vernieling door ontploffing”, vertelt Lieselotte Claessens van het Antwerps parket. “Er wordt ook onderzocht of er een link is met de eerdere aanslagen in Antwerpen.”