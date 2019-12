Wagen vernield na brandstichting in Antwerpen: “In de auto zou een pak geld gelegen hebben” CVDP

29 december 2019

16u51 0 Antwerpen In de August Sniedersstraat, vlakbij Park Spoor Noord, werd zaterdagnacht om kwart voor drie brand gesticht aan een wagen voor huisnummer 60. Het parket onderzoekt of het om een afrekening binnen het drugsmilieu gaat.

De federale gerechtelijke politie en DOVO kwamen ter plaatse om de oorzaak van de brand te achterhalen. Even was er sprake van een mogelijke granaat, maar dat werd voorlopig niet bevestigd. De wagen werd zwaar beschadigd weggesleept, maar in de buurt geraakte er verder niks beschadigd. “Er is een onderzoeksrechter gevorderd voor vernieling door ontploffing”, vertelt Lieselotte Claessens van het Antwerps parket.

De politie onderzoekt of er een link is met de eerdere aanslagen in Antwerpen. De voorbije maand vonden er granaataanslagen plaats in Merksem, Deurne en Wommelgem. Deze worden gelinkt aan het drugsmilieu.

Ruzie op straat

Vital Baeken (48), ook bekend als schrijver en komiek Vitalski, woont aan de overkant en werd vannacht gewekt door de explosie. “Ik ging op straat kijken en zag dat het dak van de auto was losgescheurd. Van een buurtbewoner hoorde ik dat er een explosief door het raam was gegooid. In de auto zou ook een pak geld gelegen hebben, dus het lijkt op een afrekening binnen het drugsmilieu.” Volgens Vital was er enkele uren voordien al een teken aan de wand. Rond 1 uur hoorde hij op straat een hevige ruzie tussen twee mensen in een onverstaanbare taal.

Het is de eerste keer dat de bewoners van de August Sniedersstraat worden opgeschrikt door zo’n criminele daad. “Normaal is het hier een rustige straat. Het is jammer dat één persoon uit het drugsmilieu het verpest voor alle andere goede zielen.”