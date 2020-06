Wagen met drie inzittenden belandt in dokken naast Oosterweelsteenweg: alle inzittenden komen met schrik vrij Toon Verheijen

21 juni 2020

21u15 0

Een wagen met drie inzittenden - waaronder een tiener van 16 jaar oud - is zondagavond in het water beland langs de Oosterweelsteenweg op de brug. De bestuurder had de controle over het stuur verloren om een of andere reden en de wagen was aan het slippen gegaan. Het voertuig belandde in het water. Twee van de drie inzittenden geraakten meteen uit het voertuig, maar de derde moest door de hulpdiensten bevrijd worden. De drie personen zijn voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.