Wagen in beslag genomen die automatisch van (vervalste) nummerplaat wisselt Sander Bral

20 mei 2020

15u52

Bron: Belga 0 Antwerpen Een wagen die automatisch van nummerplaat kan veranderen. Die werd deze week in beslag genomen door de lokale politie van Antwerpen. De politie kwam de wagen op het spoor door een filmpje dat circuleerde op sociale media. Daarin is te zien hoe een wagen via een ingebouwd mechanisme van nummerplaat kan veranderen: één echte, één nep.

De speurders van de politie kwamen de bijzondere wagen op het spoor dankzij een filmpje op sociale media. Via het mechanisme in de wagen kon de bestuurder van op afstand zijn nummerplaat laten draaien naar een andere, vervalste plaat. Het doel van het mechanisme is niet volledig duidelijk maar doorgaans hebben personen met valse nummerplaten niet de beste bedoelingen. Met een vervalste plaat rondrijden is strafbaar. Je kan er onder andere flitspalen en snelheidscontroles mee omzeilen, of voorkomen dat slimme ANPR-camera’s je nummerplaat oppikken wanneer je wagen geseind staat.

Illegale reproductie

De speurders konden de échte nummerplaat, die in het filmpje op sociale media niet onleesbaar werd gemaakt, meteen linken aan een adres in Wilrijk. De bestuurder van de auto werd snel gepakt. De vervalste nummerplaat bleek een illegale reproductie te zijn van een bestaande plaat op naam van een wellicht nietsvermoedende burger uit Bredene (West-Vlaanderen).

De wagen werd in beslag genomen. Er lagen nog twee andere vervalste nummerplaten in. De wagen stond ook al geseind in een politieonderzoek in Gent.