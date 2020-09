Wagen gaat overkop op Antwerpse Ring: gewonde bestuurster afgevoerd naar ziekenhuis CVDP

26 september 2020

22u45 0 Antwerpen Op de aansluiting van de Ring met de A12 in Antwerpen vond zaterdagavond een ongeluk plaats. De bestuurster van de wagen geraakte gewond.

Het ongeval vond plaats omstreeks 19.15 uur. Een wagen die richting Bergen op Zoom reed, slipte en ging overkop. In afwachting van de hulpdiensten dienden twee passanten, een bedrijfsbrandweerman van Umicore Hoboken en een dokter, de eerste zorgen toe. Even later waren de brandweer en ziekenwagen ter plaatse. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk veroorzaakte een lichte file.