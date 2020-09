Wagen duwt tegenligger na frontale botsing nachtwinkel binnen Toon Verheijen

20 september 2020

19u37 0 Antwerpen Bij een ongeval in de Provinciestraat zijn zondagavond twee wagens zwaar beschadigd geraakt. Eén van de voertuigen werd ook in de gevel van een nachtwinkel geduwd. Eén van de betrokkenen liep zware verwondingen op.



Het ongeval gebeurde rond 19 uur toen de bestuurder van een wagen met buitenlandse nummerplaten slingerend door de Provinciestraat reed. Getuigen zagen al snel dat het de foute kant op zou gaan toen de wagen ook over de stoep begon te rijden.

Niet veel later week de bestuurder af van zijn rijvak en kwam het tot een frontale aanrijding met een andere wagen. Desondanks bleef de bestuurder die eerder al vreemd rijgedrag vertoond had, het gaspedaal induwen. En zo werd de aangereden auto tegen de glazen toegang van een nachtwinkel geduwd.

De bestuurder van de slingerende wagen werd kort daarna door zijn passagier en enkele omstanders uit de wagen gehaald. Hij moest gaan liggen, wat er — in combinatie met zijn vreemde rijgedrag — op kan wijzen dat hij onwel werd. Al zijn de details voorlopig nog onduidelijk. Er is sprake van één zwaargewonde, maar het is niet duidelijk of het ook om deze bestuurder gaat.