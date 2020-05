Wachtruimtes, looplijnen en bijstand van het Rode Kruis: unief maakt zich op voor bijzondere examenperiode Annelin Marien

29 mei 2020

13u40 2 Antwerpen Maandag 1 juni beginnen de examens op de Universiteit Antwerpen. Die zullen georganiseerd worden op de eigen campussen, in de Waagnatie en in Antwerp Expo. De UAntwerpen is klaar voor een bijzondere examenzittijd: “Onze studenten kunnen in veilige en comfortabele omstandigheden examen afleggen.”

De Universiteit Antwerpen besloot om, ondanks de coronacrisis, de examens fysiek te organiseren. Dat gebeurt voor kleinere groepen, tot vijftig studenten, op de eigen campussen, voor grotere groepen in de Waagnatie en Antwerp Expo. “Een speciale taskforce bereidt de junizittijd reeds voor sinds maart”, vertelt rector Herman Van Goethem. “Tussen 1 juni en 3 juli organiseren we ongeveer 3.000 examenactiviteiten, van mondelinge examens voor tien studenten tot schriftelijke proeven voor een groep van zeshonderd studenten. Er werd voortdurend afgetoetst met Erika Vlieghe en Pierre Van Damme, experten uit eigen huis. Onze studenten kunnen in veilige en comfortabele omstandigheden examen afleggen.”

Sporthal wordt examenlokaal

De campussen werden de voorbije weken ‘coronaproof’ gemaakt: er kwam extra sanitair, looplijnen werden aangebracht, handgel staat ter beschikking. In de aula’s kregen de zitjes die gebruikt mogen worden een speciale markering, zodat de anderhalvemeterregel altijd gerespecteerd kan worden. De sporthal op de Stadscampus onderging een gedaanteverwisseling en is nu een lokaal waar 160 studenten examen op de computer kunnen afleggen.

Om grotere groepen studenten examen te laten afleggen wijkt UAntwerpen uit naar de Waagnatie en naar twee hallen in Antwerp Expo. Op vijf weken tijd zullen ongeveer 13.000 studenten examen afleggen in de Waagnatie. In Antwerp Expo gaat het om 18.000 studenten. De grootste cohorte studenten die tegelijkertijd examen zal afleggen in de Waagnatie telt 584 studenten, die in groepen onderverdeeld worden. In Antwerp Expo zal de grootste groep 801 studenten tellen, die ook in afzonderlijke groepen worden onderverdeeld. Beide locaties werden de voorbije dagen klaargestoomd om vanaf maandag studenten te ontvangen. Daar komt net iets meer bij kijken dan het klaarzetten van tafels en stoelen. Zo werden er grote wachtruimtes gecreëerd, van waaruit de studenten via verschillende ingangen naar hun vooraf toegewezen plaats kunnen stappen. Ook hier looplijnen, sanitair en handgel. Het Rode Kruis voorziet ook permanentie op beide locaties.