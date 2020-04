Wachten op tram of bus onder groendak: districtsraad wil het gráág in Antwerpen PhT

21 april 2020

14u45 4 Antwerpen Zien we binnenkort tram- en bushokjes met een groendak? Als het van de Antwerpse districtsraad afhangt wél. Een voorstel van Groen kreeg steun van meerderheid en oppositie. Enkel het Vlaams Belang onthield zich. “We hebben ons geïnspireerd op Utrecht”, zegt initiatiefneemster Amber Paris.

De lente is volop in het land. Districtsraadslid Amber Paris, dochter van gemeenteraadslid Ilse Van Dienderen (Groen), koos haar moment juist. “In dichtbebouwde gebieden moeten we groen zo creatief mogelijk in het straatbeeld inpassen. Tuinstraten zijn een mooi voorbeeld. Groene zones zorgen voor fysieke en mentale rust bij de mens. Maar ook vogels, bijen en vlinders hebben groen nodig. Denk maar aan het positieve effect van de bijenhotels op het dak van de Opera.”

Veel interesse

De Nederlandse stad Utrecht beet de spits af met de groene bus- en tramhokjes. Driehonderd zijn het er inmiddels, goed voor samen 2.000 m² groendak. Steden uit alle windstreken in de wereld toonden hun interesse. “Utrecht ziet de subsidieaanvragen voor groene daken sindsdien stijgen”, zegt Paris.

De beste bedekking voor een groendak(je) is de vetplant sedum, omdat die aan een paar centimeter aarde genoeg heeft en bestand is tegen grote warmte én koude. Maar ook grassen en wilde bloemen kunnen worden gebruikt.