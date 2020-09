Waaslandtunnel wordt vannacht afgesloten: verkeer kan omrijden via Kennedytunnel CVDP

16 september 2020

18u08 0 Antwerpen Op 16 en 17 september wordt de Waaslandtunnel tussen 20 en 4 uur afgesloten voor een onderhoudsbeurt. Het verkeer wordt omgeleid via de Antwerpse Ring R1 en de Kennedytunnel.

De tunnels op de Vlaamse hoofdwegen krijgen regelmatig een grondige onderhoudsbeurt. Om de hinder voor de weggebruikers zo klein mogelijk te houden, gebeurt dat ‘s nachts. De onderhoudsbeurt verloopt telkens volgens dezelfde procedure: de tunnelkoker wordt tijdelijk afgesloten en het verkeer wordt omgeleid: ofwel door de tunnelkoker waarin die nacht niet wordt gewerkt, ofwel bovengronds in de buurt.

De Waaslandtunnel op de gewestweg N49a in het centrum van Antwerpen zal vannacht in beide richtingen afgesloten worden tussen 20 en 4 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de Antwerpse Ring R1 en de Kennedytunnel. De de volgende geplande sluitingen zijn op 22 oktober, 17 en 18 november en 23 december.

Vannacht wordt de #Waaslandtunnel afgesloten in beide richtingen van 20u tot 4u. Het verkeer kan omrijden via de Kennedytunnel. Meer info: https://t.co/8TDmAZGZnR pic.twitter.com/0Jg07ZhudS Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link