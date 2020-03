Waarom zou de Zoo niet voor Antwerpse abonnees kunnen heropenen? “Ons hart bloedt, maar nu een uitzondering vragen, zou niet solidair zijn” Philippe Truyts

31 maart 2020

17u47 1 Antwerpen De Antwerpse Zoo moest op 14 maart de deuren sluiten. Links en rechts klinkt nu een almaar luidere roep om de ‘schoonste hof van ’t stad’ voor Antwerpse abonnees te heropenen. Zeker nu de lente eraan komt en de tuinen in volle bloei komen. “Ons hart bloedt, maar we gaan ons gezond verstand laten spreken”, zegt woordvoerster Ilse Segers. “De piek van de corona-uitbraak ligt nog voor ons. Nu een uitzondering vragen, zou niet solidair zijn.”

De paasvakantie, bij mooi weer een topperiode, is onherroepelijk verloren voor de Zoo. De kans dat de dierentuin daarna op 20 april de poorten weer opent, lijkt bovendien klein. Los van het enorme economische verlies en de tijdelijke werkloosheid van een deel van het personeel, is de sluiting een klap voor alle trouwe bezoekers. “Voor heel wat Antwerpenaren zijn wij hún tuin”, stelt Ilse Segers. “De perken zien er prachtig uit, maar nu kunnen we dat genot niet delen met de bezoekers.”

De Zoo probeert het gemis via de sociale media te verzachten. Zo vind je elke dag op hun Facebookpagina een filmpje van een verzorger die je een blik achter de schermen gunt. Leuk, maar niet ‘the real thing’ natuurlijk. En dan zwijgen we nog over de gorilla’s en chimpansees die hun fans missen.

Enkel in open lucht

Het is ook de Antwerpse politiek niet ontgaan. Sam Van Rooy, fractieleider van het Vlaams Belang in de gemeenteraad, pleit voor een heropening van de Zoo. Maar dan wel alleen voor abonnees die binnen de Ring wonen. “En enkel het gedeelte in open lucht, niet de gebouwen. Zo kunnen die abonnees zich in deze stresserende tijden ontspannen en van het groen en de zon genieten.”

Van Rooy voert aan dat de groene ruimte binnen de Ring eerder schaars is. “Meer beschikbaar groen zorgt er ook voor dat mensen beter de levensnoodzakelijke social distancing-regels kunnen naleven.”

Wie een paar minuten de Facebookgroep Zoo van Antwerpen bekijkt, merkt meteen dat abonnees het nu moeilijk hebben.

“We beseffen dat heel wat mensen blij zouden zijn met zelfs maar een beperkte toelating”, zegt Ilse Segers. “Een wandeling in ons dierenpark is een zen-moment. Heel belangrijk allemaal. Toch leggen we ons neer bij de maatregelen die de federale overheid heeft afgekondigd. De piek van de coronacrisis komt later deze week of volgende week. Het zou nu niet solidair overkomen om een uitzondering te vragen. We zouden natuurlijk wel graag bij de eersten zijn om te mogen heropenen, zodra de overheid de regels versoepelt.”

Dierenwelzijn

Het dierenwelzijn schiet er in de Zoo uiteraard niet bij in. Segers: “Elke dag werken hier nog verzorgers, in een beurtrol. We hebben immers ook tijdelijke werkloosheid ingevoerd. De dieren kunnen nog steeds kiezen of ze binnen of buiten willen lopen. Hoveniers houden de perken in vorm. De paden onderhouden we nu even niet, de ramen van de gebouwen worden ook niet meer gepoetst. Wat ook hartverwarmend is, is dat heel wat mensen ondanks de sluiting van de Zoo hun abonnement (er zijn er meer dan 200.000, red.) hebben verlengd.”