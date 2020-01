Waarom ook de VS wakker liggen van Antwerpse files Grote militaire oefening vindt uit vrees voor files ’s nachts plaats FVG

06 januari 2020

14u48

Bron: De Morgen, Gazet van Antwerpen 0 Antwerpen De files in Antwerpen zijn niet alleen een zorg voor Belgen die regelmatig over de ring moeten. Ook de Amerikaanse legertop breekt er tegenwoordig haar hoofd over, meldt Gazet van Antwerpen.

Dit jaar, vanaf februari, vindt in Europa een van de grootste oefeningen van het Amerikaanse leger van de afgelopen 25 jaar plaats. Voor Defender 2020 zullen zowat 20.000 soldaten overvliegen om op een denkbeeldig slagveld in Noord-Duitsland tussen te komen. De weg ernaar leidt de Amerikanen via België, meer bepaald via de Antwerpse ring. En dat baart kopzorgen.

Op de Antwerpse ring gaat het meestal heel langzaam vooruit. “Om tijdsverlies door de structurele verkeersproblemen rond Antwerpen te vermijden, zullen we proberen de Amerikaanse legercolonnes vooral ’s nachts te laten rijden”, zegt voormalig minister van Defensie Didier Reynders (MR) aan Gazet van Antwerpen. Reynders vindt dat geen slechte zaak. Zo blijft de overlast door de colonnes voor andere weggebruikers op de ring ook beperkt, klinkt het.

Het Amerikaanse leger zal de hulp van het Belgische leger inschakelen om de wapens, tanks en ander rollend materiaal, die in de Antwerpse haven zullen toekomen te transporteren. Al zal die hulp wel beperkt zijn “door een tekort aan middelen en personeel.” In samenspraak met het Amerikaanse leger is beslist externen in te schakelen.

Doel van Defender 2020 is testen hoe snel Amerikanen gevechtsklaar in Europa kunnen opduiken. ‘De klus’ moet binnen de 96 uur geklaard zijn, zegt VS-generaal Sean Gernaby in het tijdschrift Defense News. De oefening oogst in Duitsland kritiek omwille van de verspilling van grondstoffen en de milieuverontreiniging.