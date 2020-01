Waarom files door werken Oosterweel volgens Lantis goed nieuws zijn: “Alleen zo zullen mensen geneigd zijn auto vaker te laten thuis staan” Philippe Truyts en David Acke

17 januari 2020

15u30 1 Antwerpen Ja, er zal de komende tien jaar verkeershinder zijn door de werken aan de Oosterweelverbinding. Maar laat dát nu net een drijfveer zijn om de modal shift te verwezenlijken. Dat is de teneur die CEO van Lantis Luc Hellemans verkondigt. “Zonder modal shift kan Oosterweel niet slagen.” Lantis reikt hiervoor de hand aan De Lijn en de NMBS. Al is het wel de vraag of die in staat zijn hun steentje bij te dragen.

Dat de werken aan de Oosterweelverbinding heel wat verkeershinder zullen veroorzaken, hoeft niemand te verbazen. De komende tien jaar zal de ring rond Antwerpen een metamorfose ondergaan: overkappingen, tunnels en sleuven moeten ervoor zorgen dat de leefbaarheid rond die ring drastisch zal verbeteren. Maar daarvoor moet de Antwerpenaar en iedereen die zich rond Antwerpen verplaatst met de wagen, een prijs betalen. Opmerkelijk: die hinder is door Lantis (Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerken) die de Oosterweel vormgeeft, voor een deel bewust geconstrueerd. “Alleen zo zullen we mensen ertoe kunnen aanzetten de modal shift in praktijk om te zetten”, vertelt CEO Luc Hellemans.

In praktijk betekent dat dat er geen rijstrook te veel zal worden aangelegd in de Oosterweel. “De praktijk leert ons dat zoiets niet werkt. Kijk naar Nederland. Daar heb ik het aan den lijve mogen ondervinden. Bouw je meer rijstroken, dan zit je een aantal jaren goed en rij je vlot. Uiteindelijk zullen ook die extra rijstroken dichtslibben”, gaat Luk verder. Meer nog, door in te zetten op niet méér - en in sommige gevallen zelfs minder - rijstroken hoopt Hellemans de autobestuurder ertoe aan te zetten de wagen vaker links te laten staan en op zoek te gaan naar alternatieven.

50/50

“Eén van de voorwaarden om de Oosterweelverbinding te laten slagen, is om onze verplaatsingen per wagen te minderen. In vaktermen wordt dit een ‘modal shift’ genoemd. Tegen 2030 moet 50 procent van alle verplaatsingen gebeuren per fiets, trein, tram, bus, taxi, waterbus, deelsystemen, enzovoort. En nog maar 50 procent met de wagen”, zegt de CEO. Nu is de verhouding nog 70 procent auto tegenover 30 procent duurzamere vervoersmiddelen.

Lantis reikt hiervoor uitdrukkelijk de hand aan vervoersmaatschappij De Lijn en de NMBS als partner om die modal shift mee te realiseren. “Wij hebben hierover al gesprekken gevoerd”, klinkt het bij Hellemans. Het is wel de vraag of beide overheidsbedrijven klaar zijn om die shift op tien jaar tijd te kunnen dragen. De Lijn zit al jaren in de hoek waar de klappen vallen en lijkt daar maar niet uit te geraken. Ook de NMBS kent zijn problemen. “Bij het vorige ontwerp van de Oosterweelverbinding enkele jaren geleden was het zo dat de auto alle vrijheid kreeg in het ontwerp. Het idee was zo dat we het toch zouden overkappen en niemand die het zou zien. Gelukkig zijn we daar in het huidige ontwerp van afgestapt.”