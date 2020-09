Waarom Bart De Wever operatie ‘Nachtwacht’ in het leven riep: ‘de Algerijn’ gooit granaten uit wraak voor mislukte ontvoering

Antwerpen

De operatie ‘Nachtwacht’ mag Borgerhout en Deurne-Noord binnenste buiten keren, de man die achter de recente golf van aanslagen zit zal de politie er niet vinden. Mohamed Reda C. (26), ‘de Algerijn’, zit veilig en wel in het buiteland sinds hij in Deurne bijna werd ontvoerd door een misnoegde drugsbende. Die verdenkt hem van de diefstal van 200 kilogram cocaïne. Lees meer over de drugsoorlog in Antwerpen in ons dossier