Waarom 20.000 Nederlanders in Antwerpen willen wonen: “ik woon hier als een koning” Caroline Van de Pol

15 november 2019

10u48 0 Antwerpen Vandaag wonen er in totaal 20.102 Nederlanders in de Antwerpse stadsdistricten. De koekenstad lijkt een speciale aantrekkingskracht op onze Noorderburen uit te oefenen, want hun aantal steeg de voorbije twee decennia jaarlijks. Wat drijft hen om vrienden en familie achter te laten en te verhuizen naar het Zuiden?

Uit cijfers van de Stad Antwerpen blijkt dat het aantal Nederlanders er sinds 2007 verdubbelde. Deze toename is opvallend omdat het totale aantal Antwerpenaren die periode met slechts 11 procent steeg. Daan (26), Merlijn (27) en Jeroen (26) vertellen wat hen als Nederlander aantrekt aan Antwerpen. “Ik vind het een leuke stad met een groot cultureel aanbod en een hoge leefbaarheid”, legt Merlijn uit. “Ik hou van de historische gebouwen in combinatie met de moderne straten”, vertelt Daan. “Toen ik op mijn 19de kwam winkelen op de Meir dacht ik ‘hier wil ik ooit wonen’”.

Wonen als een koning

Ook de aanzienlijk lagere huurprijzen in Antwerpen vinden de Nederlandse heren een pluspunt. “Ik woon hier als een koning, want ik heb een grote kamer voor maar 380 euro per maand. Toen ik in Amsterdam woonde, betaalde ik evenveel voor een smerig flatje ver buiten de stad. Mijn vrienden betaalden veel meer om in het centrum te wonen”, vertelt Merlijn. De hoge huurprijzen in de Nederlandse steden worden veroorzaakt door het tekort aan woningen. “Ik las onlangs nog een artikel over een studente die daardoor noodgedwongen in de caravan van haar ouders moest wonen”, vertelt Daan.

Ook wie een woning wil kopen moet in Nederland meer geld neerleggen dan in België. Bij Heylen Vastgoed ondervinden ze dat dit Nederlanders kan motiveren om iets in Antwerpen te kopen. “Onlangs verkochten we een appartement op de Italiëlei aan een Nederlandse notaris. Die vertelde dat hij nergens in Nederland een gelijkaardige woning kon vinden voor die prijs”. Ook Jeroen merkte het prijsverschil op: “Het is afhankelijk van de regio, maar gemiddeld genomen betaal je voor een woning in Nederland toch enkele 10.000’en euro’s meer.” Volgens Lianne van makelaarskantoor De Meester kochten er eind jaren 90 veel Nederlanders een woning in de Belgische grensgebieden omdat het een belastingvoordeel opleverde. Ondertussen zijn die fiscale regels veranderd.

Goedkope studies

Jeroen kwam door zijn studies in Antwerpen terecht. “Ik werd in Nederland niet toegelaten tot de artsenopleiding vanwege het lotingsysteem. In België mocht ik na een geslaagde toelatingsproef wel starten.” Volgens Merlijn komen sommige studenten naar Antwerpen omwille van het goedkope inschrijvingsgeld aan de universiteit: “In Nederland kost een tweede opleiding soms tot 10.000 euro per jaar. Studenten die er een eerste studie starten, betalen ongeveer 2000 euro. In België werd dat bedrag een aantal jaar geleden verhoogd tot 860 euro, dus het verschil is kleiner geworden.” Er komen daarom volgens Merlijn weinig Nederlanders alleen voor die reden naar België.

Merlijn en Daan verhuisden naar Antwerpen omdat ze graag in het buitenland wilden wonen. “Ik wilde hier het avontuur komen opzoeken”, vertelt Daan. “Het voelt hier ver weg, maar als er iets is ben je zo weer thuis”, legt Merlijn uit. Ook Jeroen verkoos Antwerpen boven Leuven en Gent om dichter bij vrienden en familie in Nederland te zijn. “We horen ook van Nederlanders dat ze hier willen wonen wegens de kleine gezellige stad en het bier, de frieten en de chocolade”, klinkt het bij Vastgoed Verheyen. Tot slot denkt Merlijn dat Nederlanders ook tot Antwerpen worden aangetrokken door de levenswijze: “We hebben het idee dat in België het leven meer bourgondisch en minder stressvol is.”

Cultuurverschillen

Als Nederlander tussen Belgen ervaarden Daan, Merlijn en Jeroen heel wat cultuurverschillen. “Ik heb het gevoel dat Nederlanders meer open en direct zijn. Ze zullen gemakkelijker zeggen waar het op staat, terwijl Belgen dat onbeschoft vinden,” vertelt Jeroen. “Belgen lijken ook moeilijker contact te leggen, maar wanneer er een vriendschap ontstaat is die vaak hechter dan bij Nederlanders.” Merlijn kreeg enkele keren te maken met negatieve vooroordelen van Belgen. “Ik had soms het gevoel dat ik mij moest verantwoorden waarom ik hier woon en voelde mij daarom niet altijd welkom.”

Blijven plakken

Voor heel wat Nederlanders is hun verblijf in België slechts tijdelijk. “De meerderheid van de Nederlanders die ik leerde kennen tijdens mijn studies is ondertussen teruggekeerd naar Nederland”, vertelt Jeroen. “Als ze hier blijven plakken is dat vooral omdat ze hier een sociaal leven hebben opgebouwd”, legt Merlijn uit. Dat is ook het geval voor Daan: “Ik ben volgend jaar afgestudeerd en zou graag in Antwerpen blijven omdat ik hier nu veel mensen ken.” Merlijn en Jeroen weten nog niet of ze zullen terugkeren naar Nederland. “Ik heb een Belgische vriendin die met haar rechtendiploma moeilijk werk zal vinden in Nederland, dus waarschijnlijk zal ik in België blijven. Misschien kopen we wel iets in de buurt van de grens als mooie tussenoplossing”, besluit Jeroen.

Meer over Merlijn

Jeroen

Nederland

Antwerpen

demografie

samenleving

immigratie

Daan