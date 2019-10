Waar gaat 2 miljard van stad naartoe? PhT

11 oktober 2019

17u11 0 Antwerpen De stad trekt het investeringsbedrag voor de periode 2020-2025 op met 26 procent tegenover de (bijna) voorbije zes jaar: 2,023 miljard euro. Een overzicht.

Mobiliteit: 297 miljoen euro.

De stad bouwt nieuwe fietspaden en -bruggen en verbetert bestaande infrastructuur. ‘Slim naar Antwerpen’ wordt verder uitgebouwd.

Onderwijs: 201 miljoen euro.

De komende zes jaar moeten er 11.000 plaatsen bijkomen in het basis- en secundair onderwijs. Vanaf 2021-2022 wordt volop geïnvesteerd in gezonde maaltijden op de basisschool.

Districten: 185 miljoen euro.

De districten krijgen meer bevoegdheden en meer geld: 25 procent meer.

Stadsontwikkeling: 160 miljoen euro.

Grote hap is onder meer de aanleg van het park op de Gedempte Zuiderdokken: 23 miljoen. Andere blikvangers: de verdere vernieuwing van de Scheldekaaien en een facelift voor het Astridplein, de Meir, de Wapper en de Groenplaats.

Innovatie: 135 miljoen euro.

Nieuwe technologie wordt ingezet voor zaken als luchtkwaliteit, sluikstort, mobiliteit of geluidsoverlast.

Openbaar domein: 134 miljoen euro.

Er komen extra tuin- en klimaatstraten. Verder is er een waterplan voor ontharding en infiltratie van regenwater, zoals voor het Antwerps Stadspark.

Stads- en buurtonderhoud: 120 miljoen.

Propere straten en een hardere aanpak van sluikstort staan voorop. De stad stopt met sorteerstraatjes, omdat ze de kost van huisvuilophaling niet verlagen.

Veiligheid: 119 miljoen euro.

Intussen zijn de eerste drie stadsmariniers aangeworven. Zij maken deel uit van in totaal 40 nieuwe personeelsleden die voor handhaving worden aangeworven. De politie wordt verder gemoderniseerd.

Cultuur: 110 miljoen euro.

2021 staat in het teken van de mode, in 2022 zijn de reuzen van Royal de Luxe terug, in 2023 vindt de eerste Biënnale van de eeuw plaats.

Sport: 66 miljoen euro.

Naast de vele organisaties (denk aan de Ronde van Vlaanderen) investeert de stad in het zwemcentrum aan Park Groot Schijn, in renovatie en modernisering van bestaande sporthallen en zwembaden.