Waagnatie weekend lang walhalla voor craftbieren: “Meest innovatieve brouwers van over heel de wereld” Sander Bral

28 november 2019

15u12 0 Antwerpen Voor het derde jaar op rij verzamelen duizenden craftbier-liefhebbers van over heel de wereld dit weekend in Waagnatie voor Billie’s Craft Beer Fest. “We brengen vijftig van de meest gerespecteerde en innovatieve brouwers uit alle hoeken van de wereld samen.”

Drie jaar geleden sloeg Billie’s Bier Kafetaria, de craftbierpub in de Kammenstraat, de handen in elkaar met Bierdelicatesse HopisHop en enkele bevriende bierkenners voor de eerste editie van Billie’s Craft Beer Fest. Twee edities en enkele prijzen op de Belgium Beer Awards later bleek comfort het grootste struikelpunt bij de organisatie.

Meer comfort

“Vorig jaar was zo’n groot succes dat er eigenlijk te veel volk was”, herbeleven Stéfan Cauwenbergs en Helena Van Geyte van Billie’s. “We kregen dan ook klachten dat het te druk was, dat er te weinig zitplaatsen waren en dat de rijen aan de toiletten te lang waren. Daarom lieten we dit jaar bewust minder volk toe, bovendien zullen er meer tafels en stoelen staan en zijn er meer toiletten voorzien.”

“De rest van het concept blijft eigenlijk hetzelfde, gewoon omdat het goed zit. Anders dan de meeste bierfestivals werken wij met een all-in formule. Bezoekers betalen één keer inkom en mogen dan op het festival zoveel proeven als ze zelf willen, of kúnnen”, lachen ze bij Billie’s.

Vierhonderd bieren

Billie’s Craft Beer Fest speelt zich vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 22.00 uur af in de Antwerpse Waagnatie. Op het programma staan zowel Belgische craftbieren van bijvoorbeeld Alvinne en het Borgerhoutse Cabardouche maar ook het Britse Magic Rock, het Poolse Maltgarden, het Amerikaanse Burning Beard Brewing en nog 45 andere brouwerijen met in totaal zo'n vierhonderd verschillende te ontdekken bieren.

Alle info hier. Het festival is volledig uitverkocht.