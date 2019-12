Vzw Verb(l)ind deelt buttons tegen eenzaamheid uit in Centraal Station: “Ga eens koffie drinken met iemand die je niet kent” Jan Aelberts

09 december 2019

14u41 0 Antwerpen In het station Antwerpen-Centraal hebben vrijwilligers van de vzw Verb(l)ind maandagochtend een actie gehouden om de strijd aan te binden met eenzaamheid. Ze deelden er buttons uit en een postkaartje met meer uitleg over het initiatief. “We willen het hebben over de kracht van ontmoeten”, zegt initiatiefnemer Hein Huyghe.

De buttons werden ontworpen door artiesten als Astrid Verplancke, Brecht Vandenbroucke, Eveline Carpentier en Jasper Van Gestel. Wie ze opspeldt, toont dat hij of zij openstaat voor een gesprek. Op het bijhorende kaartje vind je dan weer een QR-code die je bij aankoop van een Java koffie recht geeft op een gratis tweede koffie. “Het is de bedoeling dat je gaat koffie drinken met iemand die je niet kent”, zegt Huyghe. “Ik vergelijk ontmoeten een beetje met zwemmen: wie het kan, vindt het makkelijk, maar wie een slechte ervaring had of het nooit leerde blijft ervan weg. Wij willen tonen dat je ontmoeten ook kan trainen.”

De uitdeelacties vinden deze week nog elke dag tijdens de ochtendspits plaats in een ander station. Verb(l)ind werkt intussen aan nog twee andere initiatieven. Zo brengt de vzw dichters en schrijvers samen om het in verhalen en gedichten over ontmoeting te hebben. Het resultaat komt onder meer op de website www.verblind.be te staan. Op 14 februari 2020, Valentijnsdag dus, vindt in Atelier Mattagne in Tour & Taxis in Brussel ook nog een ‘blind dineren’ evenement plaats, waarbij je kan genieten van een door blinde obers opgediend diner, omkaderd met muziek en in het gezelschap van onder meer BV’s die zich als ambassadeur opgaven voor de actie.