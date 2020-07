Vzw Groenplaats roept restaurants en cafés op open te blijven ADA

29 juli 2020

12u17

Bron: Belga 0 Antwerpen De vzw Groenplaats in Antwerpen roept haar leden op om niet te sluiten de komende weken. “Wij doen er alles aan om de regels te volgen”, zegt voorzitter Vincent Schietekat.

Na de verstrenging van de coronamaatregelen in de stad en provincie Antwerpen, gaven verschillende uitbaters van grote horecazaken in de stad al aan om vrijwillig te sluiten in augustus. De cafés en restaurants op de Groenplaats volgen dat voorbeeld voorlopig niet. “Wij roepen onze leden uitdrukkelijk op om niet te sluiten”, zegt Vincent Schietekat van de vereniging van uitbaters op het plein.

De vzw ontkent niet dat het erg moeilijke tijden zijn voor de cafés en restaurants. Om het hoofd boven water te houden, hoopt de vereniging op positieve steun van de media. “De dag dat Marc Van Ranst, vandaag toch een mediafiguur, opriep om niet naar Antwerpen te komen, zagen wij onze omzet meteen met de helft dalen”, zegt Schietekat.

De voorzitter benadrukt dat de zaken op de Groenplaats alle inspanningen leveren om in orde te zijn met de geldende maatregelen. Bijkomende steun, op stedelijk, Vlaams of federaal niveau, zijn zeker welkom. Maar Schietekat geeft ook aan dat de stad al maatregelen nam om de uitbaters bij te staan, zoals het uitbreiden van de terrasruimte op het plein.