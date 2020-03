VZW Geven met liefde geeft hamsteraars veeg uit de pan: “kunnen geen voedselpakketten meer maken voor mensen in armoede” David Acke

20 maart 2020

12u22 0 Antwerpen De Antwerpse vzw Geven met Liefde deelt dagelijks voedselpakketten uit aan mensen die leven in armoede. Ongeveer 30 tot 35 gezinnen zijn van de vzw afhankelijk om niet in de hongersnood terecht te komen. Maar door de coronacrisis en vooral de vele hamsteraars komt hun werking in het gedrang. “Er zijn geen voedseloverschotten meer omdat mensen hamsteren. Dat maakt me echt razend.” De woonwagenbewoners uit Deurne trakteerden de vzw daarom op bijna 1.000 euro aan voedsel.

“Ik ben razend op al die mensen die het nodig vinden te hamsteren. Daardoor komt onze werking in het gedrang en kunnen wij mensen in armoede niet meer voorzien van voedselpakket. Dat is een ramp voor de 35 gezinnen die van ons afhankelijk zijn”, begint Suzanne Philips haar verhaal. Ze is directeur van VZW Geven met Liefde. Al jaren zorgt de vzw ervoor dat gezinnen in armoede er terecht kunnen voor een voedselpakket maar een crisis zoals deze heeft ze nog nooit meegemaakt.

Plunderen

“We hebben niks meer. Geen pakket kunnen we nog samenstellen door de coronacrisis. Alle onze voedselbronnen zijn uitgeput. De restaurants zijn dicht en ook in de supermarkten zijn geen overschotten meer”, gaat Suzanne verder. Ze wijst met een beschuldigende vinger naar al die hamsteraars die de supermarkten plunderen. “Door die mensen moeten er nu anderen honger lijden. En daarmee overdrijf ik echt niet. We spreken hier over een 30 tot 35 gezinnen tussen de 20 en 70 jaar. Reken maar eens uit over hoeveel mensen dat gaat.”

Suzanne is echt kwaad en wind zich er enorm over op. “Wij staan machteloos en kunnen alleen maar hopen op giften van mensen en vooral, vooral, dat mensen stoppen met hun asociaal gedrag en het hamsteren laten. Dat is nergens voor nodig. Door het niet te doen help je dus ook mensen in nood.” Maar ook de politiek krijgt een veeg uit de pan. “Ik heb brieven gestuurd, gemaild en gebeld. Gesmeekt om hulp maar nergens antwoord gekregen.”

Woonwagenbewoners

Die oproep tot giften is tot in het woonwagenpark in Deurne geraakt. “Toen we dat hoorden zijn we meteen overgegaan tot actie. We zijn het van woonwagen tot woonwagen gegaan om geld in te zamelen. Met een goeie 700 euro zijn we inkopen gaan doen om al dat voedsel te schenken aan de vzw”, vertelt Godelieve. In de aanbieding: melk, groenten en fruit, aardappelen, spaghetti, tomatensaus, vlees, kaas, chips,...

Suzanne kan haar geluk niet op en wordt er zowaar wat emotioneel van. “Dit is fantastisch”, lacht ze. “Met deze schenking kunnen we zeker tot volgende week mensen voorzien van voedselpakketten. Ik ga hen meteen contacteren. Ze zullen enorm opgelucht zijn dat ze zich de komende dagen alvast geen zorgen moeten maken.”

Wie een schenking wil doen kan terecht bij vzw Geven met Liefde: Canadalaan 256A, 2030 Antwerpen.