Vuurwerk, veekeuringen en podiumbeest Sergio: jaarmarkt Wilrijk klaar voor 128ste editie Jan Aelberts

11 augustus 2019

16u37 0 Antwerpen In Wilrijk staat morgen de jaarmarkt op het programma. Kloppend hart zijn natuurlijk de veetentoonstellingen. Podiumbeest Sergio sluit de feesten af.

De veetentoonstellingen vinden al 128 jaar plaats in Wilrijk. In en rond de Heistraat komen de de knapste prijsbeesten samen; runderen, schapen, paarden en pony’s. En natuurlijk zijn ook de geitjes op de afspraak in het Geitendorp. Op maandag is het de beurt aan Sergio, die de jaarmarktdag mag afsluiten. Voor de sympathieke brulboei zorgen Swoop en Caveman voor partyhits en rockcovers.

De jaarmarkt is ideaal voor een dagje uit met de kinderen en kleinkinderen. De kermis draait elke dag op volle toeren en op maandag zwaait ook de jeugddienst zijn deuren open. ’s Middags is er de jaarlijkse Trottinettenkoers. Ook volwassenen en senioren zijn welkom om het tegen elkaar op te nemen in een sportieve race met steps op de Bist.

En Wilrijk zou Wilrijk niet zijn zonder een kleurrijk en knetterend jaarmarktvuurwerk. De eerste pijlen worden maandagavond afgeschoten om 22.30 uur.